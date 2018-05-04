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Пермь: новости дня


19:20 | 8.05.2018

Пермские кадеты — участники генеральной репетиции парада Победы в Москве и парада кадетов на Поклонной горе

Кадеты седьмых классов Пермского кадетского корпуса ПФО им. Героя России Федора Кузьмина уже сегодня с точностью до минуты знают, как пройдет 9 мая по Красной площади парад Победы. Традиционно, по инициативе полпреда Михаила Бабича, лучшие воспитанники окружных кадетских корпусов республик Башкортостан и Татарстан, Удмуртской и Чувашской республик, Пермского края и Нижегородской области становятся зрителями генеральной репетиции парада Победы в Москве.

Репетиция на Красной площади состоялась 6 мая. Все участники генеральной репетиции парада прошли ровно так же, как это будет 9 мая. В этом году в праздничном репетиционном шествии в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие более 12 тысяч человек личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, представлено свыше 150 единиц техники, в том числе новейшие образцы вооружения. По брусчатке проехали боевые роботы семейства «Уран» и грозные «Терминаторы», показавшие свою эффективность в Сирии. Над Красной площадью впервые пролетели новейшие истребители Су-57 и беспилотные летательные аппараты «Корсар». Большой интерес всегда к авиационным группам высшего пилотажа «Стрижи» и «Русские витязи».

9 мая наблюдать за этим красочным зрелищем будут главные гости парада — ветераны Великой Отечественной войны, герои Отечества, труженики тыла, представители общественных организаций и государственных структур, педагоги и школьники. К основным мероприятиям также относятся шествие «Бессмертный полк» и тематические программы на Поклонной горе, в парках культуры и отдыха. Кульминацией праздника станет грандиозный салют.

Кроме репетиции парада Победы, воспитанники кадетских корпусов ПФО смогли увидеть культурные и исторические достопримечательности Москвы. Экскурсионный маршрут включал посещение Кремля, музея Вооруженных Сил, парка «Зарядье».

А пермякам повезло еще больше — 71 кадет из Усть-Качки прошелся парадным строем по брусчатке Поклонной горы в числе 45 парадных расчетов. Парад Кадетского движения Москвы «Не прервется связь поколений», посвященный Победе в Великой Отечественной войне, собрал более 2,5 тысячи кадетов и суворовцев. Так 6 мая в столице традиционно чтят День святого Георгия Победоносца и День герба и флага города Москвы.

Напомним, кадетские корпуса ПФО создаются с 2013 года в рамках окружного проекта «КаДетство» по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича при поддержке Минобороны России. Проект реализуется по целому спектру направлений, включающих поддержку материально-технической базы, профориентацию, дополнительную мотивацию педагогов. В рамках проекта созданы и успешно развиваются Башкирский, Татарстанский, Удмуртский, Чувашский, Пермский и Нижегородский кадетские корпуса Приволжского федерального округа.

© «Вечерние Ведомости»

 


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