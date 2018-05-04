Победу в конкурсе «Город — это мы» одержали 105 социально значимых проектов

19:12 | 8.05.2018

Состоялось заседание конкурсной комиссии, на котором были определены проекты — победители XX конкурса социально значимых проектов «Город — это мы». В работе приняли участие заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов, депутаты Арсен Болквадзе, Олег Бурдин и Наталья Рослякова. Напомним, конкурс проводится городскими властями ежегодно для развития партнерских отношений между органами местного самоуправления и некоммерческими организациями, стимулирования творческой и гражданской активности жителей.



«В этом году у нас юбилейный, 20-й по счету конкурс. В этот раз у нас сократилось число критериев с 21 до 6, появился новый принцип распределения победителей. За счет продления сроков приема заявок у нас их количество сохранилось на уровне прошлого года. Проекты самые разные, есть много достойных внимания, и победителями стали самые лучшие. Конкурс позволяет поддерживать социально ориентированные некоммерческие организации, также мы привлекаем общественников к решению вопросов местного значения, работе на благо города», — отметил заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов.



В этом году конкурс проходит в 16 номинациях. Его особенностью стали проекты, посвященные Году добровольчества в России, 295-летию Перми, и проекты, направленные на развитие талантливой молодежи. В числе победителей — инициатива по проведению всероссийского форума «Доброволец России», проект в память о пермском художнике Евгении Широкове, создание школьниками арт-объектов на набережной и другие.



На участие в конкурсе «Город — это мы» общественники в этом году направили 335 проектов. Из них победителями признаны 105 проектов, размер грантового фонда составляет более 22,5 млн рублей.



Больше всего проектов будет реализовано в рамках номинации «Пермь. Без пяти — триста» — 14 проектов, все они будут так или иначе посвящены 295-летию Перми. В рамках номинаций «Общественное партнерство» и «Мы выбираем спорт!» будет реализовано по 11 проектов, 10 проектов пермские НКО воплотят в жизнь в номинации «Пермь — территория культуры». Полный список победителей можно посмотреть на сайте городской администрации gorodperm.ru.