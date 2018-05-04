В Перми возложили цветы к монументам и памятникам, посвященным Великой Отечественной войне

19:08 | 8.05.2018

Венки и цветы к монументу «Героям фронта и тыла» в канун празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне возложили губернатор Пермского края Максим Решетников, глава Перми Дмитрий Самойлов, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, первый заместитель председателя думы Дмитрий Малютин, заместитель председателя думы Алексей Грибанов, депутаты Надежда Агишева, Михаил Бесфамильный, Вероника Куликова, Дмитрий Федоров, Тимофей Чащихин, представители советов ветеранов, общественных и религиозных организаций, кадеты Пермского кадетского корпуса имени А.В. Суворова, курсанты Пермского военного института войск Национальной гвардии России, военнослужащие Пермского авиационного истребительного полка «Сокол». Собравшиеся почтили память героев минутой молчания.



Вместе с руководством завода ОДК «Стар», ветеранами и учащимися председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин возложил цветы к мемориалу погибшим заводчанам.



Церемония возложения цветов и венков прошла у мемориала «Скорбящая». В ней приняли участие первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, ветераны Великой Отечественной войны, школьники, представители администрации города Перми.



Вечером во Дворце культуры имени А.Г. Солдатова пройдет торжественное собрание общественности, посвященное Дню Победы. Среди приглашенных — ветераны войны и труда, участники локальных конфликтов, кадеты, военные, политики, представители предприятий и духовенства.