В Перми прошли публичные слушания по исполнению бюджета города за 2017 год

19:01 | 8.05.2018

В общественном обсуждении приняли участие депутаты городской Думы, представители администрации Перми, ученые-эксперты, жители Перми.



Публичные слушания по обсуждению бюджета проходят два раза в год: при утверждении главного финансового документа на следующий трехлетний период и при заслушивании отчета об исполнении бюджета за прошедший год. Мероприятие дает возможность всем заинтересованным лицам узнать об основных приоритетах в работе городских властей, ходе их реализации, а также внести свои предложения и замечания по этим вопросам.



«Жители города, городские власти одинаково заинтересованы, чтобы Пермь динамично развивалась и вместе с тем достаточно грамотно расходовались средства городского бюджета, чтобы не было даже теоретической возможности их нецелевого использования. Поступившие на слушаниях предложения будут рассмотрены организационным комитетом и направлены в Пермскую городскую Думу. Мы еще раз внимательно их проанализируем, чтобы принять взвешенное решение, что мы учитываем по итогам публичных слушаний», - отметил первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.



По словам председателя комитета Думы по бюджету и налогам Натальи Мельник, публичные слушания – это в первую очередь «сверка часов». «Мы должны как можно четче понимать, куда деньги истрачены, чтобы была видна конечная цель, то есть не просто выделены средства по смете, а что сделано на эти деньги. Мы стремимся ближе к 100%, чтобы весь бюджет был программным. Что касается инвестиционной части, то мы ее наращиваем, потому что в последнее время больше денег выделяется из вышестоящих бюджетов, есть ряд партийных проектов, которые ведутся для решения вопросов благоустройства дворов, строительства школ и детских садов», - сказала она.



Заместитель главы администрации Перми Вера Титяпкина рассказала, что в городской бюджет в 2017 году поступили доходы в сумме 24 160 млн рублей, это больше, чем было предусмотрено планом, на 171 млн рублей. Бюджетная политика города в 2017 году, как и в предыдущие годы, была направлена на обеспечение преемственности, стабильности и устойчивости городского бюджета.



«Бюджет города сохранил свою социальную направленность: 63% объема бюджета, а это 15 млрд рублей, заняли расходы на социальную сферу – это образование, культура, физическая культура и спорт, социальная политика. Без значимого увеличения параметров бюджета обозначенные приоритеты бюджетной политики были нами достигнуты. Это исполнение задач, поставленных майскими указами президента РФ по увеличению заработной платы работников образования и культуры, расселение граждан из аварийного жилья, строительство социальных объектов – школ, детских садов и спортивных учреждений, создание комфортной городской среды», - подчеркнула заместитель главы администрации Перми Вера Титяпкина.



В течение года городскими властями реализованы 25 муниципальных программ. Объем программных расходов составил 21 626 млн рублей. Муниципальными программами охвачены все основные направления деятельности администрации города.



В 2017 году инвестиционные расходы городского бюджета составили 2 227 млн рублей. В структуре инвестиций сохраняется значительный объем расходов на жилищно-коммунальное хозяйство и дорожное хозяйство – 1 383 млн рублей и на образование – объем инвестиций составил 810 млн рублей.



В 2017 году приобретено здание для размещения детского сада «Конструктор успеха» в Дзержинском районе города на 360 мест, построены и введены в эксплуатацию межшкольный стадион школы «Мастерград», спортивная площадка школы дизайна «Точка» и спортивный зал школы №32. В прошлом году было начато строительство новых корпусов школ №59 и №42.



Площадь расселенного аварийного жилищного фонда по итогам года составила 26,5 тысячи кв. метров, свои жилищные условия улучшили 936 семей. В прошлом году введен в эксплуатацию муниципальный многоквартирный дом по улице Баранчинской на 198 квартир.



Кроме того, был продолжен капитальный ремонт набережной реки Камы – от Кафедрального собора до моста через Каму, проведен капитальный ремонт Северной дамбы, продолжена реконструкция пересечения улицы Героев Хасана и Транссибирской магистрали.



Эксперты отметили рост фонда оплаты труда за 2017 год и бездефицитность бюджета, а также, что за 2017 год проведена огромная работа: наблюдаются изменения в таких аспектах, как образование, дорожное строительство и доступная среда.



Все поступившие на публичных слушаниях предложения будут рассмотрены организационным комитетом и направлены в Пермскую городскую Думу.