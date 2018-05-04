В Перми определят участников самарского Парада Памяти

18:56 | 8.05.2018

На площади Дворца им. С.М. Кирова (ул. Кировоградская, 26) 9 мая состоится традиционный конкурс «Смотр строя – Парад Памяти», организованный региональным отделением партии «Единая Россия» Пермского края в рамках реализации партийного проекта «Дети Отечества»



Конкурс-смотр посвящен Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Участниками конкурса станут кадеты из 11 учебных заведений Прикамья, а лучшие отправятся представлять Пермский край на Парад Памяти в Самару 7 ноября.



Прохождение строем учеников кадетских школ будет оценивать компетентное жюри. Каждая команда будет награждена памятными призами. Волонтерами в проведении конкурса выступают активисты «Молодой Гвардии Единой России».



Напомним, Пермский край участвует в самарском Параде с 2014 года. Отбором участников и организацией поездки делегации занимается региональное отделение партии «Единая Россия».



Начало мероприятия 9 мая в 12.00.