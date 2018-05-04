В мае в Прикамье пройдет более 1000 мероприятий, приуроченных ко Дню Победы

13:46 | 8.05.2018

По информации министерства культуры Пермского края, учреждения культуры региона и муниципалитетов запланировали проведение более 1000 мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. В их числе концерты, выставки, кинопоказы, акции, митинги.



С полным перечнем мероприятий можно ознакомиться по ссылке: permkrai.ru/documents/obsujdenie/Свод мероприятий муниципальных образований Пермского края.pdf.



Пермский край активно готовится к проведению праздничных мероприятий 9 мая, самые масштабные пройдут в краевой столице. Праздничные украшения здесь были готовы уже к 1 мая.



«Конечно, мы приглашаем на торжественное празднование Дня Победы ветеранов. Традиционно за каждым районом закреплен отдельный администратор. На мероприятие будет приглашено 500 ветеранов, каждый с сопровождающим. Будет организовано 1000 посадочных мест», — отмечала ранее заместитель председателя правительства Ирина Ивенских. В торжественном прохождении войск Пермского гарнизона будет задействовано более 2,3 тысячи человек и 26 единиц техники.



В течение всего дня 9 мая на эспланаде будут работать интерактивные площадки, разделенные по темам: «Фронт» (со стороны ул. Петропавловской) и «Тыл» (со стороны ул. Ленина). На «Фронте» будут работать экспозиция фронтового быта, фронтовой кинотеатр, фотоателье и мастерские. На площадке «Тыл» будут работать эвакогоспиталь, заводы, звучать песни Победы, организованы тематические фотозоны и площадка служебного собаководства.



Традиционно будет организована работа двух точек полевой кухни, в каждой из которой предусмотрена раздача солдатской каши и чая.



В большом праздничном концерте, который состоится на площади у Пермского академического Театра-Театра, примут участие творческие коллективы города и края. Они представят тематические эстрадные номера, посвященные годовщине Великой Победы. Хедлайнером праздничной программы станет заслуженная артистка России Лариса Долина.



Основные торжественные мероприятия 9 мая 2018 года завершатся фейерверком на месте бывших «Красных казарм» (ул. Чернышевского, 2). По словам Ирины Ивенских, фейерверк особенно хорошо можно будет увидеть на площадках около Гарнизонного дома офицеров, ДК Солдатова и на площади Карла Маркса.



Социально значимые, памятно-мемориальные и праздничные мероприятия в дни празднования 73-й годовщины Победы будут организованы и проведены во всех муниципальных образованиях края. Также все муниципальные районы края примут участие в таких акциях, как «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Солдатская каша».



Кроме того, к 9 Мая во всех образовательных учреждениях края проведут Уроки Победы, школы края проведут встречи учащихся с ветеранами.