Спикер Пермской гордумы Юрий Уткин поздравляет пермяков с праздником Победы

13:39 | 8.05.2018

Дорогие пермяки!

Поздравляю вас с Днем Победы!



73 года назад завершилась Великая Отечественная война. На долю нашего народа выпали тяжелейшие испытания. Путь от Москвы до Берлина и Праги стал победным благодаря героизму, стойкости и самоотверженности советских воинов и тружеников – тех, кого мы с гордостью называем поколением победителей!

Низкий поклон людям, остановившим врага, освободившим родную землю и давшим возможность жить нам! Слава пермякам, внесшим свой вклад в Победу! Ваш подвиг будет жить в народной памяти, пока жива Россия!

От души желаю крепкого здоровья, мира и добра, счастья и процветания!