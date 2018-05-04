Глава Перми Дмитрий Самойлов поздравляет горожан с 9 Мая

12:31 | 8.05.2018

Уважаемые пермяки! Дорогие наши ветераны!

Поздравляю вас с Днем Победы!



Это праздник, объединяющий все поколения памятью о великом испытании и великом подвиге народа. Наши деды и прадеды отдавали свои жизни на фронтах Великой Отечественной войны, не щадя сил работали в тылу, чтобы сегодня над Россией было мирное небо.

Свыше 30 миллионов советских людей прошли солдатскими дорогами в годы войны. И в их рядах были наши земляки. Более 100 тысяч пермяков отправились воевать с врагом, и треть этих людей не вернулись в родной город… Склоним головы в память о павших.

Трудовая Пермь в годы войны давала фронту артиллерию, боеприпасы для знаменитых «Катюш», бронекатера и многое другое, что приближало Победу. Вторым домом стал наш город для эвакуированных ленинградцев. Здесь была развернута сеть госпиталей для раненых. Отсюда весной 1943 года отправилась на огненные поля Курской дуги наша 243-я Молотовская бригада, вошедшая в состав знаменитого Уральского добровольческого танкового корпуса.

В названиях пермских улиц, скверов и микрорайонов навсегда, как в исторической летописи, отражены события и имена той поры. И я вижу нашей общей задачей – укреплять эту связь поколений, доносить до молодежи примеры самоотверженности, героизма, мужества в деле служения Родине.

С праздником вас, дорогие ветераны и труженики тыла! С праздником, уважаемые жители Перми! С Днем Победы!

Желаю вам здоровья, добра, благополучия и успехов во всех начинаниях!