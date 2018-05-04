Председатель Законодательного собрания Валерий Сухих поздравляет жителей Прикамья с Днем Победы

12:25 | 8.05.2018

Уважаемые земляки!

От всей души поздравляю вас с Днем Победы!



9 мая 1945 года в мировой истории навсегда стал днем беспримерной воинской славы и несокрушимого мужества советских людей. Самоотверженный труд и боевое братство на фронте, готовность отдать свою жизнь за общее дело позволили дать отпор врагу. Сегодня наша задача – быть достойными отцов и дедов, продолжать заботиться и надёжно защищать Отечество от любых угроз.

Доброго вам здоровья, мира, счастья и успехов на благо родного края и всей страны!