Губернатор Пермского края Максим Решетников поздравляет ветеранов с праздником Победы

12:19 | 8.05.2018

Уважаемые ветераны, труженики тыла!

Дорогие жители Пермского края!



От всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы!

С каждым годом весна 1945 года становится от нас все дальше: проходят десятилетия, сменяются поколения. Но каждый год 9 мая мы все так же пронзительно чувствуем гордость за поколение героев и победителей той страшной войны и безграничную им благодарность.

Старшие поколения преподали нам уроки беспримерного мужества. К сожалению, участников тех событий становится все меньше, а значит, на нас накладывается все больше ответственности. Мы должны помнить об их героическом подвиге, сохранять те ценности, ради которых они отдавали жизнь, учить этому своих детей, оставаться благодарными за мирное небо над головой, жить по совести и заботиться о родных, любить свою Родину и созидать на благо Пермского края и всей страны.

Уважаемые ветераны и труженики тыла, примите искренние поздравления с праздником и пожелания крепкого здоровья, долголетия, хорошего настроения, любви и заботы близких людей.