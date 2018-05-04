Более 200 юных шахматистов участвуют в этапе Детского кубка России, который впервые проходит в Перми

18:24 | 7.05.2018

С 5 по 11 мая на площадке выставочного центра «Пермская ярмарка» впервые в Перми проходит Детский кубок России по шахматам. Каждый день туры стартуют в 10 часов и 15 часов. 9 мая в 15 часов стартует блиц-турнир «День Победы». Имена сильнейших юных спортсменов станут известны 11 мая.



«Этап Кубка России по шахматам среди детей проходит при поддержке фестиваля «Пермский период. Новое время». Ранее Пермь никогда не принимала соревнования по шахматам такого уровня. Чтобы проведение этапа Кубка России стало возможным, мы выполнили целый ряд важных условий — по количеству участников в каждой возрастной группе, площадке, где игра может одновременно идти больше чем на 100 столах, категории судей», — говорит президент Федерации шахмат Пермского края Игорь Кириллов.



В соревнованиях принимает участие 201 спортсмен в возрасте от 4 до 15 лет. В девяти турах участники соревнований выяснят, кто из них является сильнейшими шахматистами среди мальчиков и девочек в возрастных категориях до 9 лет, до 11 лет, до 13 и до 15 лет.

Участники турнира прибыли из Перми и городов Пермского края, Челябинской, Свердловской областей, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Республики Марий Эл, Нижегородской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Оренбургской области, Республики Татарстан.



Пермский край на этапе Кубка России представляют лучшие спортсмены, среди которых победители региональных первенств, участники и призеры первенств Приволжского федерального округа и России. Среди прикамских шахматистов — сестры Надежда и Екатерина Соснины, Елизавета Кантер, Полина и Ярослав Коротаевы, Платон Амельченко, Дмитрий Камилов, Михаил Гусев, Михаил Гурышов, Софья Чеповецкая, Ксения Попова, Екатерина Худякова, Иван Колобов и Алиса Чернышова. Иван и Алиса представят наш регион на первенстве России в Костроме.



Проведение этапа Кубка открывает для региона возможность претендовать на проведение аналогичных российских турниров и пригласить в Пермь европейские и мировые турниры. Отметим, коллегии турниров мирового и федерального уровней уже не в первый раз выбирают Пермский край, и Пермь в частности, для проведения соревнований высокого уровня. Эксперты отмечают, что спортивная инфраструктура соответствует высоким международным стандартам и регион имеет большой опыт в проведении масштабных и массовых мероприятий.



Напомним, в феврале в Перми встретились мужские сборные России и Боснии и Герцеговины в отборочном мачте Кубка мира и состоялся отборочный матч к чемпионату Европы — 2019 между женскими сборными России и Албании. В Чайковском традиционно проходит чемпионат мира по летнему биатлону, также на трамплинах соревнуются летающие лыжники и проводятся мероприятия серии RedBull.