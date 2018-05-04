Пермь: новости дня
16:52 | 7.05.2018
На ремонтируемой дороге к поселку Щучье Озеро проведены подготовительные работы
Напомним, поручение о проведении ремонта дороги министерству транспорта Пермского края ранее давал губернатор. Как отмечал глава Прикамья, дорога должна быть отремонтирована качественно и обеспечивать безопасность передвижения всех участников дорожного движения, в том числе школьных автобусов, которые подвозят детей в учебные заведения.
В перечень работ включены ремонт основания дорожного полотна, восстановление дренажных устройств в обочинах дороги, укрепление обочин. Кроме того, в рамках действующего договора подрядная организация (ООО «Дорос») выполнит работы по восстановлению существующих остановочных и посадочных площадок на автобусных остановках с ремонтом бордюров и установкой бортового камня на заездных карманах остановок (со стороны проезжей части) в с. Павловка, с. Лысая Гора, с. Тюй, с. Енапаево, с. Редькино.
Условиями договора также предусмотрена установка оцинкованного барьерного ограждения со светоотражающими катафотами, а также нанесение вертикальной дорожной разметки на бортовом камне. Все работы, согласно договору, должны быть завершены к декабрю 2018 года. Общий гарантийный срок на выполненные работы по объекту составляет пять лет.
Говоря о значимости данного дорожного объекта для жителей, министр транспорта Пермского края Николай Уханов отметил: «В первую очередь, данная региональная дорога обеспечит безопасность передвижения между двумя районами: Чернушинским и Октябрьским. Кроме того, в селе Щучье Озеро строится новая школа, куда будут возить детей из сел, поэтому особенно важно, чтобы их перевозка осуществлялась по дороге нормативного состояния».
© «Вечерние Ведомости»
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