В Перми усилят меры безопасности в День Победы

16:40 | 7.05.2018

Традиционно вопрос обеспечения безопасности во время массовых мероприятий, в том числе в День Победы, становится одним из главных.



В департаменте общественной безопасности администрации Перми рассказали, что для обеспечения безопасности зрителей и участников праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, для зрителей вход на Октябрьскую площадь будет организован в пяти точках, оборудованных металлодетекторами. Пропускные пункты заработают в 09:00 и будут закрываться по мере наполнения зрительских трибун.



Также в департаменте отмечают, что проход на площадь через место сбора «Бессмертного полка» будет ограничен.



Для охраны общественного порядка будут привлечены сотрудники полиции, частных охранных организаций, контролеры и курсанты Пермского военного института войск национальной гвардии РФ.



Как обычно, в периметр проведения праздничных мероприятий запрещен пронос холодного, огнестрельного, травмирующего и других видов оружия, любых острых и взрывоопасных предметов. Не будут пропускать лиц в состоянии опьянения. Правила также запрещают пронос алкогольных напитков, напитков в стеклянной таре, напитков в емкостях объемом свыше 0,5 литра, сумок размером свыше 50 на 50 см. Будет запрещен вход на территорию с животными, проезд на велосипедах (кроме детских трехколесных). Детям до 12 лет проход на территорию проведения мероприятий разрешен только в сопровождении взрослых.



Для обеспечения антитеррористической защищенности 9 мая будет временно ограничена работа парка им. Горького. Кроме того, торговыми заведениями будет ограничена продажа напитков в стеклянной таре и колюще-режущих предметов по маршруту следования «Бессмертного полка».



Органы управления и оперативные службы Перми в этот день будут находиться в режиме повышенной готовности для обеспечения безопасности и для принятия экстренных мер, связанных с авариями, происшествиями.



На всей территории краевой столицы для контроля за соблюдением ограничения торговли алкогольной продукцией будут созданы совместные группы из сотрудников территориальных органов администрации города и отделов полиции УМВД по городу Перми.



Также в эти дни организована охрана памятников, мемориалов, обелисков, воинских захоронений в целях недопущения актов вандализма.