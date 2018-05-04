Фонд «Петербургская политика»: Прикамье продолжает сохранять социально-политическую устойчивость

16:24 | 7.05.2018

Фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг социально-политической устойчивости регионов России по итогам апреля 2018 года. С результатом 6,4 балла Пермский край сохранил свою позицию в группе регионов со средней устойчивостью. Для сравнения: по итогам апреля 2017 года Прикамье с результатом 4,9 балла находилось в группе регионов со слабой устойчивостью.



Среди позитивных событий прошлого месяца авторы рейтинга называют презентацию инвестиционных возможностей Пермского края делегации Клуба лидеров — предпринимателей, представляющих весь спектр российской экономики, подписание соглашения о сотрудничестве краевого правительства и банка «Восточный», подписание в присутствии губернатора Максима Решетникова и председателя совета директоров южнокорейской Samyang Chemical Corporation Сангжуна Пака контрактов ПАО «Метафракс» (Губаха) с корейским трейдингом Samyang Meta на поставку уротропина и пентаэритрита на рынок Восточной Азии, а также 9-е место в «РИА Рейтинге» по индексу кредитоспособности регионов и 6-е место по уровню развития государственно-частного партнерства.