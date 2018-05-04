В Прикамье полицейские спасли семью во время пожара

13:13 | 7.05.2018

Сотрудники дорожно-патрульной службы отдела МВД по Нытвенскому району в г. Нытва старший лейтенант полиции Сергей Алексий и младший лейтенант Николай Белоусов, неся службу в Нытве, заметили возгорание кровли одноэтажного бревенчатого частного дома по ул. Либкнехта. Позже выяснилось, что в жилом доме находились женщина и двое малолетних детей.



Полицейские по рации сообщили о пожаре в дежурную часть и начали эвакуацию жильцов. Прибыл второй наряд ДПС — старший лейтенант Алексей Аликин и лейтенант Роман Щукин.



Старший лейтенант полиции Сергей Алексий обнаружил в горящем здании спящую девочку двух с половиной лет и вынес ее на улицу. Его напарник Николай Белоусов помог выйти 10-летнему мальчику и их 34-летней матери. Затем сотрудники двух нарядов отключили в доме электричество, вынесли из здания газовый баллон, ценные вещи и документы пострадавших. Благодаря грамотным и своевременным действиям полицейских удалось избежать жертв и сохранить имущество граждан.