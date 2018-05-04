Михаил Бабич подписал распоряжение о назначении Сергея Половникова главным федеральным инспектором по Пермскому краю

13:00 | 7.05.2018

Сергей Половников утвержден в должности главного федерального инспектора по Пермскому краю. Распоряжение о назначении подписано полномочным представителем президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем 5 мая.



Сергей Половников сменил на посту ГФИ Игоря Цветкова. 26 марта, представляя преемника региональным руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и представителям силовых и правоохранительных ведомств, заместитель полномочного представителя Михаила Бабича Алексей Сухов охарактеризовал Сергея Половникова как компетентного, профессионально зрелого сотрудника аппарата полномочного представителя, способного добросовестно и в полной мере исполнять обязанности главного федерального инспектора.