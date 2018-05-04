9 мая в Перми ожидается дождь

12:54 | 7.05.2018

Сейчас в столице Прикамья 8 градусов, облачно с прояснениями. Сегодня, 7 мая, в Перми будет до 10 °C.



Завтра столбик термометра может подняться до 15 °C. В среду, 9 мая, будет до 10 °C, дождь. В четверг также возможны осадки, температура не поднимется выше 10 °C. Около 14 °C ожидается в пятницу. В выходные, по предварительным прогнозам, немного потеплеет.