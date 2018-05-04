«Амкар» одержал убедительную победу над «Уралом»

20:28 | 6.05.2018

Сегодня, 6 мая, в предпоследнем туре чемпионата России «Амкар» на выезде обыграл «Урал» — 0:2. Результат тем более значимый, что в этом сезоне екатеринбуржцы практически не проигрывают дома.



Счёт перед самым перерывом открыл Петар Занев. Во втором тайме красно-черные перешли в оборону и защищались отлично. Хозяева поля имели только одну возможность сравнять счет — с пенальти. Но Нигматуллин сыграл блестяще. Окончательный результат игры оформил в добавленное время Браун Форбс.

По итогам очередного тура «Амкар» не улучшил своего турнирного положения и остается на 13-м месте. Удастся ли избежать стыковых матчей, решится в следующем туре.