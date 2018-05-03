Пермь: новости дня
11:01 | 5.05.2018
Руководство ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю поздравило ветерана Великой Отечественной войны Ивана Баева
Участник трудового фронта Иван Алексеевич встретил войну ребенком, тогда ему было 12 лет. Уже через год он пошёл трудиться на завод металлических изделий, где отдавал все свои силы, чтобы наша страна смогла одержать победу над фашизмом.
В послевоенные годы Иван Баев, окончив Казанский юридический институт, 17 лет проработал в органах прокуратуры Пермской области. В 1968 году пришёл на службу в органы внутренних дел начальником следственного отдела областного УВД. Через два года его назначили на должность заместителя начальника УВД Пермской области.
Руководство Главного следственного управления поблагодарило ветерана за сегодняшнюю возможность жить под мирным небом, трудиться и воспитывать подрастающее поколение. В адрес Ивана Алексеевича прозвучали пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, благополучия и неиссякаемой энергии.
© «Вечерние Ведомости»
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