На Red Bull 400 в Чайковском заявилось 640 человек

17:44 | 4.05.2018

26 мая в Чайковском во второй раз пройдет уникальный экстремальный забег Red Bull 400. В прошлом году на него собралось более 400 человек — от Санкт-Петербурга до Иркутска, в нынешнем году количество участников увеличилось почти в два раза: на 3 мая заявки подали уже 640 человек.



Организаторы отмечают, что задача участников, на первый взгляд, очень проста — забежать на трамплин для прыжков на лыжах (дистанция составляет «всего» 400 метров). Однако постоянный уклон трассы составляет порядка 30–35 градусов, что очень осложняет подъем. В соревнованиях принимают участие индивидуально мужчины, женщины и команды в составе 4 человек — двух мужчин и двух женщин. Лучший результат прошлых лет у мужчин сейчас составляет 3 мин. 37 сек., у женщин — 4 мин. 28 сек.



По словам руководителя направления маркетинга и PR федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья «Прикамье» Евгения Категова, регистрация для персональных забегов у женщин уже закрыта. «В этом году мы увеличили возможное число участников, и нужно сказать, что половина мест в гонке была занята в первую неделю после открытия регистрации, — отметил Евгений Категов. — По данным на 3 мая, осталось 9 мест из 400 для регистрации мужчин и 16 мест из 45 — для команд».



Более подробную информацию можно найти на сайте организатора — краевой федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья «Прикамье» (skijumping.ru).



В Red Bull 400 принимают участие как профессиональные спортсмены (в том числе представители сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, игроки баскетбольного клуба «Парма»), так и любители. Во второй раз Чайковский посетит Андреас Бергер — основатель Red Bull 400, 11-кратный чемпион мира по бегу.



Финальные забеги будут показаны в прямом эфире на инфоканале кабельного оператора «Дом.ru». Red Bull 400 в Чайковском проходит в рамках фестивального проекта «Пермский период. Новое время».



Red Bull 400 Чайковский входит в мировую серию Red Bull 400, которая в нынешнем году пройдет в 16 странах. В 2016 году мероприятие получило премию «Посол Пермского края».