Директор пермской УК дисквалифицирована из-за неверно начисленных платежей за ОДН

15:42 | 4.05.2018

С 3 мая директор пермской УК «Моторостроитель» Анна Хаджиева дисквалифицирована и не имеет права в течение года быть руководителем. Накануне Хаджиева попыталась обжаловать решение, но Свердловский районный суд оставил постановление в силе.



Последний год Хаджиева являлась директором УК «Моторостроитель» - под управлением компании находится более полусотни домов в Перми. Также она возглавляет УК «Тихий Компрос».



Причина дисквалификации – неисполнение предписания Инспекции госжилнадзора Пермского края.



С апреля по июнь 2017 года размер платы за общедомовые нужды по электроэнергии в одном из домов, которым управляет «Моторостроитель», превысил допустимые нормативы, утвержденные краевым министерством ЖКХ и Региональной службой по тарифам. При расчете был применен неверный совокупный размер общедомовой площади. Инспекция госжилнадзора провела проверку и выдала предписание для пересчета, но оно не было выполнено в полной мере.



16 февраля 2018 года мировой суд признал Хаджиеву виновной в неисполнении предписания и назначил наказание в виде дисквалификации сроком на один год. Директор с решением мирового суда не согласилась и подала жалобу в вышестоящую инстанцию – Свердловский районный суд.



Заседание прошло 3 мая. В своей жалобе защитники настаивали, что наказание в виде дисквалификации слишком суровое, и просили назначить штраф. Изучив материалы дела, суд согласился с мнением ИГЖН и оставил решение о дисквалификации без изменения.



Ранее суд уже дисквалифицировал бывшего директора УК «СТОРМ». Пермский край пока единственный регион России, где применяется подобная практика – дисквалификация. ИГЖН продолжит наведение порядка в сфере ЖКХ Пермского края.