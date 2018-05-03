Определены победители конкурса на достройку домов, возводившихся «Камской долиной» в ЖК «Любимов»

14:04 | 4.05.2018

АО «Корпорация развития Пермского края» подвело итоги второго конкурса по определению подрядчиков на выполнение работ по достройке двух домов квартала № 6 (ул. И. Дощеникова, 7, ул. Строителей, 8) жилого комплекса «Любимов» в Березниках.



Ими стали ООО «ЭЛРЕМ сервис» (г. Тольятти), ООО «Электротехпром-ЭМУ» (г. Пермь), ООО «Энерготехнологии» (г. Чайковский) и ООО «Лифт-Сервис» (г. Пермь). Напомним, размещение закупок на достройку объектов проходило поэтапно. Итоги закупки на первые четыре лота были подведены в апреле. Победителями были выбраны ООО «ЭнергоТехнологии» и ООО «АЛЕКС» (г. Воронеж). Таким образом, объем основных строительных работ в домах, которые изначально должна была возводить строительная компания «Камская долина», передан новым подрядчикам. Подрядные организации на оставшийся объем работ будут определены в ближайшее время.



По утвержденному графику все строительные работы на объектах планируется завершить в III квартале 2018 года. В двух 18-этажных домах смогут проживать порядка 750 семей.



Ранее глава Прикамья Максим Решетников отмечал, что «за 2017 год удалось «раскачать» стройку: работы идут, введена в строй водонапорная станция, одна из лучших в крае, ведется строительство домов второй очереди и ФОКа».



В конце апреля АО «Корпорация развития Пермского края» подвело итоги двух других конкурсов по определению подрядчиков на строительство 5 домов второй очереди ЖК «Любимов». По утвержденному графику строительство этих домов должно завершиться в III квартале 2019 года. В 5 домов общей площадью 41,5 тыс. кв. м получат возможность переехать порядка 850 семей.



Сейчас на правобережье Березников продолжается заселение 10 многоквартирных домов, в новые квартиры переехали более 1100 семей. Подрядчики продолжают достройку 2 домов первой очереди и возведение 8 домов второй очереди ЖК «Любимов». Предполагается, что к 2020 г. в ЖК «Любимов» будут построены дома на 5500 новых квартир, куда переедут более 10 000 человек.