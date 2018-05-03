Работы по реконструкции автомобильной дороги Березники — Соликамск идут по графику

13:12 | 4.05.2018

На участке автомобильной дороги Березники — Соликамск, на котором в 2017 году началась реконструкция, проведена плановая проверка. Согласно данным министерства транспорта Пермского края, подрядчик ООО «Химспецстрой» ведет работы четко в соответствии с регламентом.



Главная особенность реконструируемого участка: здесь будет установлено барьерное ограждение, разделяющее встречные потоки автотранспорта. Кроме того, на объекте будет оборудовано освещение.



«Значимость данного дорожного объекта, прежде всего, в обеспечении необходимой пропускной способности участка за счет увеличения количества полос движения до четырех, в повышении безопасности дорожного движения благодаря разделению транспортных потоков противоположных направлений, а также в создании условий для дальнейшего освоения северных территорий края», — отметил министр транспорта Николай Уханов.



Следующие этапы реконструкции автодороги планируется закончить до конца 2022 года.



Напомним, в ближайшие три года в Пермском крае предполагается отремонтировать почти 2 тысячи км дорог и построить или реконструировать больше 90 км. На эти цели будет направлено порядка 34 млрд рублей.



С 2018 по 2022 год в Пермском крае предполагается реализовать сразу несколько крупных инвестиционных проектов федерального и регионального значения. В том числе продолжить реконструкцию федеральной трассы Пермь — Екатеринбург, реконструировать участок автомобильной дороги Березники — Соликамск, построить обход города Чусового, провести реконструкцию шоссе Космонавтов в Перми, а также начать строительство мостового перехода через р. Чусовую с подходами.