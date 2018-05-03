Пермь: новости дня
12:29 | 4.05.2018
Новый детский сад в Кудымкаре уже готов наполовину
По словам генерального директора ООО «АСТ» Алексея Хоруженко, детский сад уже готов почти на 50 %. «На текущий момент завершены работы по устройству фундаментов кладки стен 1–2-го этажей, ведется строительство кровли. Из работ остались монтаж ливневой канализации, наружных систем теплоснабжения, электроснабжения, — говорит строитель. — В праздничные дни мы застеклили окна здания, в ближайшее время приступим к заведению коммуникаций». После завершения кровельных работ, параллельно с отделкой внутри здания, будет вестись благоустройство территории вокруг детского сада.
Отметим, проект нового детского сада предполагает размещение в нем 5 групп на 100 детей. В детском саду будут созданы в том числе все условия для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников заявлял о значимости строительства новых, современных детских садов и школ. «В ближайшие 2 года мы построим в крае 14 детских садов. Их число может быть и больше за счет дополнительного федерального финансирования», — пояснял глава Прикамья.
Завершить строительство детского сада планируется в августе этого года, чтобы уже в сентябре он открыл свои двери для маленьких жителей города. Для удобства горожан этим летом будут отремонтированы близлежащие улицы возле детского сада: ул. Марии Сторожевой и ул. В. Онькова. Порядка 660 м асфальтобетонной дороги появится в новом микрорайоне. Также обустроят и заасфальтируют автомобильную парковку. В планах — запустить до детского сада автобусный маршрут.
© «Вечерние Ведомости»
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