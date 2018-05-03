Сергей Половников в приемной президента поздравил прикамских фронтовиков-ветеранов с наступающим Днем Победы

12:18 | 4.05.2018

3 мая врио главного федерального инспектора Сергей Половников пригласил ветеранов Великой Отечественной войны в приемную президента РФ в Пермском крае, чтобы поздравить с 73-летием Великой Победы советского народа над фашистскими захватчиками.



Участниками встречи стали фронтовик-разведчик, участник Парада Победы 1945 года в Москве Владимир Сергеевич Колобов, орденоносец Леонид Иосифович Пищальников, из-за инвалидности не попавший на фронт и всю войну трудившийся на военном заводе №1 (Левшино) по производству бензобаков для бомбардировщиков, пермячка Людмила Александровна Гришакова, ушедшая на фронт в 13 лет вслед за матерью-санитаркой и демобилизованная в звании лейтенанта в 1946 году из Венгрии в числе сотрудников медицинской службы эвакуационного госпиталя №236.



Обращаясь к почетным гостям, Сергей Половников сердечно поблагодарил ветеранов за жертвенное служение Родине в самые тяжелые для страны годы борьбы с захватчиком и от лица полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича поздравил с 73-й годовщиной Великой Победы.



Сергей Половников вручил ветеранам памятные подарки и персональные приглашения на мероприятия, посвященные празднованию в Перми Дня Победы.



Исполнение федерального законодательства (Федеральный закон «О ветеранах» от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ) по оказанию мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны в регионах Приволжского федерального округа находится на особом контроле аппарата полномочного представителя Михаила Бабича. В приемной президента Российской Федерации в Пермском крае также готовы оказывать ветеранам поддержку в рамках законодательства. В ходе встречи ГФИ с ветеранами была высказана просьба о рассмотрении вопроса улучшения жилищных условий для Людмилы Гришаковой. Обращение родственников женщины принято в работу.