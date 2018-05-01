Пермский край присоединится к всероссийской акции «На работу на велосипеде»

18:34 | 3.05.2018

18 мая и 21 сентября в России пройдет ежегодная акция «На работу на велосипеде», которая призвана показать, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка. К акции присоединится и Пермский край.



В этом году в Перми к акции присоединилось 14 компаний-партнеров: музеи, кафе, велосервисы и компании по аренде велосипедов. Кроме того, в Перми будут работать 4 энергетические точки, где с 8.00 до 11.00 можно будет перекусить и принять участие в конкурсах и розыгрышах. С подробными предложениями и акциями для велосипедистов можно ознакомиться по ссылке: bike2work.ru/perm.



Акция «На работу на велосипеде» проходит в России несколько раз в год. Это не велопарад, привязанный к определенному маршруту и времени, участники просто едут по своим делам. Чтобы мотивировать новичков поехать на работу на велосипеде впервые, организаторы акции и компании устраивают конкурсы и делают в городе «энергетические точки», партнеры акции предоставляют участникам скидки и бонусы.



Отметим, 30-минутная поездка на велосипеде покрывает ежедневную потребность организма в физической активности, препятствуя развитию ожирения и других опасных заболеваний. Люди, которые регулярно ездят на велосипеде, на 15% реже берут больничный.



Велосипед является самым быстрым видом транспорта при поездках на расстояние до 5 км, опережая по данному показателю как автомобили, так и общественный транспорт.