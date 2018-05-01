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Пермь: новости дня


18:25 | 3.05.2018

В Прикамье открылся расширенный центр детской гематологии

С 1 мая в Краевой детской клинической больнице официально заработал единый центр детской гематологии (ЦДГ), где оказывается помощь детям со всего края.

ЦДГ открыт на базе Центра детской онкогематологии им. Гааза, который ранее уже существовал в Краевой детской клинической больнице (КДКБ), при участии гематологической службы Городской детской клинической больницы им. Пичугина. Сегодня в объединенном центре есть возможность оказывать детям с гематологическими заболеваниями всю необходимую специализированную помощь по этому направлению: амбулаторно-консультативный прием, дневной и круглосуточный стационары.

Для открытия обновленного центра в Краевой детской клинической больнице проведен ремонт помещений и закуплена необходимая мебель. Прежнее онкогематологическое отделение КДКБ располагало только 10 койками круглосуточного стационара, сейчас в Центре помощь оказывается на 15 койках круглосуточного стационара, 10 койках дневного стационара и в двух кабинетах амбулаторно-консультативного приема. Для пациентов стали доступными круглосуточная клинико-биохимическая лаборатория, компьютерная томография, МРТ, реанимационные отделения (в том числе палаты интенсивной терапии и реанимации на 6 коек), расположенные непосредственно в онкогематологическом центре, помощь узких специалистов-консультантов, работающих в Краевой детской клинической больнице.

«Считаю открытие единого центра детской гематологии на базе КДКБ очень правильным решением. Соединив усилия двух детских гематологических отделений, мы смогли создать полноценный центр полного цикла, с действующей реанимацией, всем необходимым оборудованием и кадрами и оказывать помощь пациентам со всего края», — прокомментировал открытие обновленного медицинского учреждения министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев.

В зону ответственности центра входит не только оказание специализированной медицинской помощи детям с заболеваниями крови. Здесь также проводят профилактические мероприятия, направляют детей со злокачественными заболеваниями в медицинские организации для паллиативного и симптоматического лечения и оказывают консультативную помощь врачам больниц Пермского края по вопросам профилактики, диагностики и лечения детей с злокачественными заболеваниями, заболеваниями крови и кроветворных органов.

Кроме того, детские онкологи и гематологи КДКБ еженедельно проводят телемедицинские консультации с коллегами из Германии и ведущими федеральными медицинскими центрами России, поэтому пациенты больницы получают самую высококвалифицированную помощь.

© «Вечерние Ведомости»

 


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