Завтра пермские баскетболисты примут «УНИКС»

17:37 | 3.05.2018

Борьба «Пармы» за плей-офф продолжается. В пятницу, 4 мая, пермский клуб сыграет на своей площадке с казанским «УНИКСом».



В этом сезоне «Парма» и «УНИКС» встречались в Казани. Трижды казанцы оказывались сильнее. Завтра пермские баскетболисты постараются взять реванш.



- Баскетбольные противостояния Перми и Казани всегда были особенными, - отмечает форвард «Пармы» Николай Жмако. - И наш домашний матч с «УНИКСом» не станет исключением. Слышал, что из Казани едет много фанатов. Что ж... Предлагаю показать и доказать им, где самые громкие болельщики.



Матч состоится в УДС «Молот», начало в 17.45.