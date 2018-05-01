Международный пермский кампус сможет вместить порядка 6 тысяч студентов краевых вузов

17:26 | 3.05.2018

По информации министерства экономического развития и инвестиций Пермского края, проект международного кампуса в Перми предполагает строительство жилых корпусов для размещения порядка 6 тысяч студентов.



«Текущая концепция предполагает строительство жилых корпусов примерно на 6000 человек, а также учебного корпуса, объектов спортивной инфраструктуры, включая ФОК с бассейном, открытые площадки для спортивных игр, обустройство парка, — пояснил министр экономического развития Прикамья Максим Колесников. — Концепция подразумевает использование участка площадью 20 гектаров».



В настоящее время для размещения кампуса рассматривается участок в районе улицы Маршала Жукова (Ленинский район). Ожидается, что конкретные шаги будут закреплены в рамках инвестиционного меморандума, который планируется подписать до конца года.



Напомним, возможность строительства международного кампуса обсуждалась на встрече губернатора Пермского края Максима Решетникова с ректором Пермского государственного медицинского университета им. академика Е. А. Вагнера (ПГМУ) Ириной Корюкиной и профессором, директором ООО «Центр международного образования» Сайедом Камруззаманом по итогам бизнес-миссии в Объединенные Арабские Эмираты.



Кроме того, в начале апреля на заседании Совета ректоров вузов Пермского края были подняты вопросы экспорта образовательных услуг и обмена студентами. По данным представителей высших учебных заведений, в 2018 году в вузах Пермского края на постоянной основе обучается более 1600 иностранных студентов из 52 стран мира. Основные задачи, которые были поставлены на заседании совета ректоров, — это увеличение числа иностранных студентов в краевых вузах в 1,5 раза и создание необходимой инфраструктуры для их проживания в регионе.