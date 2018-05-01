Василий Кузнецов обсудил с пермскими школьниками тему патриотизма и здорового образа жизни

17:13 | 3.05.2018

В рамках направления «Школа — территория спорта» проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» более 400 учащихся из пермских школ приняли участие в дискуссии на тему патриотизма и здорового образа жизни.



Депутат Пермской городской Думы, координатор партпроекта «Детский спорт» в Приволжском федеральном округе Василий Кузнецов обсудил со школьниками темы героизма, чести и достоинства, здорового образа жизни, напомнил истории успеха пермских олимпийских чемпионов разных лет, рассказал о заслугах спортсменов на войне.



Ученики узнали историю создания отдельной мотострелковой бригады особого назначения — ОМСБОН, которая состояла из мастеров спорта, о подразделениях лыжников, проходивших сотни километров в недоступных для техники местах и выполнявших боевую задачу.



Участники Всероссийского движения «Волонтеры-медики» — студенты Пермского государственного медицинского университета рассказали школьникам об оказании первой медицинской помощи, показали, как наложить асептические повязки, произвести иммобилизацию с помощью подручных средств.



«Живой разговор, наглядная демонстрация, возможность задать интересующие вопросы, а главное, правильный выбор темы и отсутствие оценочной составляющей — это хороший формат, который создает особую атмосферу. Наша задача — организовать процесс таким образом, чтобы ученик делал осознанный выбор в пользу своего личностного роста. Анализируя, как нас принимают школьники, с каким вниманием слушают, с уверенностью могу сказать: мы на правильном пути», — отмечает Василий Кузнецов.