В Перми прошел фестиваль «Космос наш» в честь 60-летия ПАО «Протон-ПМ»

17:01 | 3.05.2018

На площади у ДК им. А.Г. Солдатова состоялся городской фестиваль науки и техники, посвященный 60-летию производства ракетных двигателей на Пермской земле.



60 лет назад в Перми, на авиационном заводе им. И.В. Сталина, для освоения двигателя РД-214 для ракеты Р-12 было создано специальное производство ракетных двигателей (сегодня — ПАО «Протон-ПМ»). С того времени история Прикамья неразрывно связана с развитием мировой космонавтики.



В торжественных мероприятиях приняли участие губернатор Пермского края Максим Решетников, и. о. главного федерального инспектора по Пермскому краю Сергей Половников, исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский, глава Перми Дмитрий Самойлов, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, представитель ГК «Роскосмос» Вячеслав Данильчук, генеральный директор АО «НПО Энергомаш» Игорь Арбузов.



Руководители края и города поздравили пермских ракетостроителей с юбилеем предприятия и вручили ветеранам и лучшим сотрудникам ПАО «Протон-ПМ» благодарственные письма.



«Предприятие «Протон-ПМ» сильно своими традициями, у него славное прошлое и не менее славное будущее. Сегодня вы являетесь ориентирами в космической отрасли. Предприятие находится в Перми, где писалась история советского и российского космоса, и этим пермяки гордятся. Поздравляю вас с праздником! «Протон-ПМ» — вы всегда первые!» — отметил в своем выступлении Юрий Уткин.



Для гостей праздника на площади у Дворца культуры им. А.Г. Солдатова в течение всего дня работали девять интерактивных технических и образовательных площадок: «Робототехника», «Авиамоделизм», «Дроншоу», «Промышленный дизайн 3D», «Занимательная химия», «Ракетостроение», «Школа юных космонавтов», «Кинолекторий», «Парад планет. 50 лет Пермскому планетарию».



Гости праздника могли послушать интересные лекции о гравитации, ознакомиться с экспозицией выставки «Дорога в космос», совершить «круиз» по Солнечной системе и попрактиковаться в компьютерном моделировании ракет.