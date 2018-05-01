Международный аэропорт Пермь проводит традиционную акцию для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны

16:50 | 3.05.2018

В честь празднования Великой Победы международный аэропорт Пермь организовывает специальное обслуживание ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.



С 4 по 12 мая 2017 года ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны аэропорт г. Перми предлагает бесплатно воспользоваться услугами парковки и бизнес-зала при посадке на внутрироссийские рейсы. Сопровождающее лицо (1 человек) также обслуживается бесплатно.



Чтобы стать участником акции, достаточно предъявить паспорт, авиабилет и удостоверение ветерана и/или инвалида Великой Отечественной войны. Получить необходимые разъяснения по вопросам специального обслуживания для ветеранов и сопровождающих лиц можно в любое время, обратившись на стойку информации, а также в справочную службу аэропорта по тел. 8 (342) 299-1771.



Данная акция является многолетней традицией аэропорта Пермь в честь тех, кто подарил Великую Победу. АО «Международный аэропорт «Пермь» поздравляет с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и желает здоровья, благополучия и мирного неба над головой!