В Перми проходит второй городской конкурс «Моя природная территория»

16:40 | 3.05.2018

Шефство городских коллективов над природными территориями Перми — это реальный практический вклад в улучшение экологической ситуации и сохранение уникального природного наследия родного города. Для создания доброй традиции и развития экологического добровольчества в Перми с 16 апреля по 10 октября проводится II конкурс «Моя природная территория».



Организаторы конкурса — Пермское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Центр экологической политики и культуры» (ПРО ООО «ЦЭПК») и управление по экологии и природопользованию администрации города Перми при поддержке Пермской городской Думы.



Напомним, в прошлом году в первом конкурсе приняли участие 42 команды: школы, учреждение дополнительного образования, инициативные группы и общественные организации, предприятия, учреждения среднего профессионального образования, вузы. Общее количество составило 1034 человека. Объектами внимания и работы стали 22 природные территории — городские леса, скверы, долины малых рек, берег Воткинского водохранилища, особо охраняемые природные территории Перми.



«2017 год был объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом экологии. Начатую работу необходимо продолжать. Тем более в нашем городе развитые традиции добровольчества, которое призвано стать движущей силой конкурса. Надеюсь на хорошие результаты», — подчеркнул председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.



В этом году представителям учреждений образования и культуры, спорта, предприятий, общественных организаций, ТОСов, СМИ и жителям Перми предлагается создавать шефские команды от 10 человек без ограничений по возрасту и участвовать в конкурсе для сохранения природы города. Номинации: природоохранная, краеведческо-исследовательская, эколого-просветительская и комплексная.



Подведение итогов конкурса и награждение участников состоится в октябре в Пермской городской Думе с участием партнеров конкурса. Все команды-участники будут отмечены дипломами, грамотами и призами.



Познакомиться с положением конкурса и зарегистрироваться можно в группе конкурса vk.com/prirodaperm. Более подробную информацию можно узнать у Екатерины Овчинниковой, председателя ПРО ООО «ЦЭПК», тел. 8-912-98-11-335.