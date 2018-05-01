Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин ответил на вопросы пермяков в городском call-центре

16:32 | 3.05.2018

Сегодня, 3 мая, в рамках прямой телефонной линии в call-центре города Перми председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин принял 11 звонков. Пермяков интересовали вопросы благоустройства, развития социальной инфраструктуры, потребительского рынка.



Житель дома по улице Самолетной, 36, отметил необходимость приведения улицы, на которой он живет, в нормативное состояние. Юрий Уткин взял вопрос на контроль, будет уточнен перечень возможных работ. Также звонивший обратил внимание на стихийную торговлю, которая организована на пересечении улиц Мира и Карпинского в Индустриальном районе. Юрий Уткин согласился, что необходимо навести там порядок, и заверил, что информация будет доведена до администрации района для принятия необходимых мер.



Пермяки поинтересовались, есть ли в программе Третьего городского исторического форума конкурс «Моя семья в истории города», который впервые состоялся в прошлом году в рамках Второго исторического форума. «Спасибо за вопрос. В прошлом году было 35 заявок подано, совершенно разные и интересные работы. Мы считаем, что опыт удался. В этом году будут новые номинации, но в целом конкурс заслуживает особого внимания, потому что это повод собраться семьей и вспомнить ее историю. Следите за заявочной кампанией, готовьте и присылайте заявку», — отметил Юрий Уткин.



Житель дома по улице Углеуральской, 22, поблагодарил за качественный ремонт во дворе его дома, но отметил, что есть отдельные недочеты. Юрий Уткин сказал, что необходимо посмотреть решение собрания жильцов данного дома, а также предложил подключить к вопросу координатора проекта «Городская среда» Михаила Борисова, администрацию Дзержинского района и вместе определить пути решения проблемы.



Пермячка рассказала, что микрорайон Садовый активно развивается, появляются новые дома, растет число жителей. Поэтому необходимо развивать социальную инфраструктуру. Юрий Уткин подчеркнул, что на апрельском заседании Пермской городской Думы в первом чтении утверждена Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Перми на 2018–2022 годы со сроком внесения поправок до 4 сентября 2018 года. Создана совместная рабочая группа для подготовки проекта решения ко второму чтению.



«Мы посмотрим, какие есть перспективы по детским садам, школам, спортивным объектам. До сентября готовятся поправки, в том числе и вашим депутатом Ириной Горбуновой. Она всегда активно принимает участие в дискуссиях и отстаивает мнение жителей округа. Развитие социальной инфраструктуры — это одна из ключевых задач городских властей, мы держим тему на контроле», — резюмировал Юрий Уткин.