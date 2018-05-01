В 2018 году по заказу пермских энергетиков «ЭнергосбыТ Плюс» проведено энергообследование более 100 зданий

14:18 | 3.05.2018

Комплексное обследование систем теплоснабжения позволит выбрать лучшие технологии для оптимизации теплопотребления и снижения платежей за тепло.



В Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» продолжается реализация стратегии по повышению качества услуг теплоснабжения. Так, в 2018 году проведено обследование более 100 жилых домов и социально-культурных объектов. Подрядчиком выступает Пермский филиал ООО «ЕЭС-Гарант». Главная цель – определение наиболее перспективных вариантов модернизации систем отопления и горячего водоснабжения. Обследования проводились на объектах в Перми, в Краснокамском и Чайковском районах.



По результатам энергетики Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» сформировали для жителей и руководства социально-культурных объектов предложения по заключению энергосервисных договоров, в рамках которых для каждого объекта выбраны наиболее перспективные меры по улучшению качества услуг теплоснабжения. Переговоры по заключению соглашений продолжаются, идет подготовка для участия в конкурсных процедурах.



Практика показывает, что внутридомовые сети ряда зданий в Перми эксплуатируются еще с 80-х годов прошлого века и имеют высокую степень износа. Низкую эффективность показывают водоподогреватели и насосное оборудование. В результате до 25% тепловой энергии при подаче энергоресурсов теряется внутри дома. При этом жители продолжают платить за такой перерасход тепла.



Установка современного оборудования – погодозависимой автоматики и индивидуальных тепловых пунктов – позволяет оптимизировать теплопотребление, повысить качество услуг отопления и ГВС. Кроме того, исключаются «перетопы» и «недотопы» в межсезонье, и жители смогут снизить платежи за теплоэнергию.