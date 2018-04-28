В Перми подведены итоги районного конкурса «Формула твоей безопасности»

12:53 | 3.05.2018

В Перми сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 (дислокация Мотовилихинский район) Управления МВД России по г. Перми совместно с учителями местных школ провели конкурс по профилактике правонарушений «Формула твоей безопасности». Цель ‒ привлечение внимания учащихся к проблеме правонарушений среди подростков, популяризация здорового образа жизни, профилактика правонарушений обучающихся через создание условий для творческой самореализации, воспитание правового сознания.



Мероприятие прошло при поддержке отдела образования и администрации Мотовилихинского района, а также отдела полиции № 4 (дислокация Мотовилихинский район) Управления МВД России по г. Перми



Ребята на протяжении двух недель творили, учились осваивать новые программы, прикладывали много усилий, чтобы представить на суд жюри свои работы в трех номинациях: «Рисунок», «Буклет» и «Видеоролик».



Конкурсная комиссия определила победителей и призеров. Выбирая лучших, жюри оценивало не только красоту и красочность работ, но и соответствие тематике конкурса. Участники и победители были удостоены грамот, дипломов и памятных сувениров.



Награждение призеров сопровождалось праздничным концертом, в котором приняли участие ребята различных творческих коллективов города.



Лучшие рисунки будут размещены на выставке в крупных торговых центрах Мотовилихинского района, а буклеты и видеоролики использованы в качестве профилактики правонарушений среди детей и подростков.



Подводя итог мероприятия, организаторы сделали вывод, что основные задачи ‒ развитие у учащихся творческого потенциала при выполнении работ, формирование у подростков идеологии здорового образа жизни, а также социальной ответственности подрастающего поколения перед собой, семьей, обществом, профилактика аддиктивных форм поведения в школьной среде, ‒ были выполнены в полном объеме.