ПАО «Уралкалий» информирует о текущей ситуации на руднике Соликамск-2

12:49 | 3.05.2018

2 мая зафиксировано образование новой воронки в пределах огороженной опасной зоны в 56 метрах к северо-западу от воронки, выявленной в апреле 2014 года. Размеры новой воронки составляют 25×32 метра.

Возможность образования такой воронки в опасной зоне прогнозировалась представителями научно-исследовательских организаций, которые совместно с сотрудниками компании проводят комплексный мониторинг ситуации в этом районе. Так что происшествие не оказало негативного влияния ни на деятельность рудоуправления Соликамск-2, ни других рудоуправлений, которые продолжают работу в штатном режиме.

После оценки характера воронки компания приступит к реализации мероприятий по минимизации последствий и будет информировать о развитии ситуации.