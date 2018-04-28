Пермь: новости дня
12:32 | 3.05.2018
В 2018 году прикамские аграрии уже получили 950 млн рублей субсидий из краевого бюджета
В начале выступления Александр Козюков кратко рассказал общественникам о мерах господдержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Пермского края.
«В прошлом году сельхозтоваропроизводителям направлено в качестве государственной поддержки 3,2 млрд руб. Это с учетом дополнительно выделенных из бюджета Пермского края 120,5 млн руб. по долгам реализованных в 2015–2016 гг. инвестпроектов. В 2018 г. плановый объем госпрограммы ‒ 3,18 млрд руб. В конце прошлого года приняты порядки, регламентирующие выплату субсидий, благодаря чему в этом году прием документов по несвязанной поддержке начался уже с 22 января. Введение по поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова твердых ставок в области растениеводства по несвязанной поддержке на один га посевных площадей и за один килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока позволило увеличить финансирование по этим направлениям на 141,8 млн рублей. На сегодня аграрии края уже получили 950 млн рублей субсидий. Кроме того, принципиально изменился подход в части господдержки инвестпроектов. На 2018 г. запланировано к реализации 52 проекта: стройка и реализация в отраслях растениеводства и животноводства. В текущем году на федеральный конкурсный отбор планируется направить 9 крупных инвестпроектов на общую сумму субсидий из федерального бюджета 419,4 млн руб.», — сказал министр.
В 2017 г. на федеральном уровне отобрано 14 инвестиционных проектов Пермского края, общая сумма субсидий — 252,5 млн руб., в т. ч. за счет средств федерального бюджета — 186,6 млн руб., за счет средств краевого бюджета — 65,9 млн руб.
В прошлом году реализован ряд больших инвестиционных проектов. Так, ООО «Россохи» (Чусовской район) ввело в эксплуатацию новую молочно-товарную ферму на 1200 голов крупного рогатого скота (КРС). ООО «Русь» (Пермского района) в октябре 2017 года в д. Черепахи Кунгурского района завершило строительство нового молочного комплекса на 2000 голов КРС. Это первый этап реализации проекта по созданию молочного комплекса на 3500 голов. Вторая очередь строительства — на 1500 голов.
Крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) также воплощают в жизнь уникальные проекты. К примеру, КФХ Боровских А.А. за 4,5 месяца построил в Ильинском районе молочно-товарную ферму на 200 голов крупного рогатого скота.
В регионе стабильно растет производство молока. В 2017 году в хозяйствах всех категорий произведено 487,5 тыс. тонн молока (100,5 % к аналогичному периоду 2016 года). Традиционно показывает рост отрасль птицеводства — производство яйца в минувшем году составило 1226,6 млн штук (106,3 % к аналогичному периоду 2016 года). Производство зерновых культур во всех категориях хозяйств значительно превысило результаты предыдущих лет и составило в 2017 году 353,7 тыс. тонн (143,4 % к аналогичному периоду 2016 года).
«По данным Росстата, в марте 2018 г. средняя закупочная цена на молоко-сырье в регионе составила 23 руб. 27 коп. В феврале-марте прогнозировалось большее снижение цен, худшие ожидания не оправдались. Однако, согласно данным мониторинга рынка, цена на сырое молоко будет снижаться. Важнейшая задача минсельхозпрода края — мониторить закупочные цены на молоко-сырье и максимально помогать местным производителям молока сохранять экономику предприятия», — добавил Александр Козюков.
Общественники оценили меры господдержки и пообещали оказывать со своей стороны содействие, чтобы развитие агропромышленного комплекса в Пермском крае происходило на должном уровне.
Напомним, бюджет 2018 года предполагает увеличение расходов на сельхозотрасль на 5,5 %. На поддержку отрасли в этом году будет направлено 3,18 млрд рублей.
© «Вечерние Ведомости»
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