В субботу в Перми будет ограничено движение транспорта

12:19 | 3.05.2018

5 мая пройдет 74-я легкоатлетическая эстафета «Дзержинец». С 11:30 до 16:00 будет перекрыто движение всех видов транспорта на Парковом проспекте, ул. Зои Космодемьянской и Комиссара Пожарского.



Легкоатлетическая эстафета «Дзержинец» зародилась в годы Великой Отечественной войны. Инициатором ее появления тогда стал завод им. Дзержинского, и с тех пор эстафета ежегодно проводится на улицах Дзержинского района.



По традиции эстафета пройдет по Парковому проспекту, длина маршрута — 3300 метров.



В состязании примут участие команды учеников 8–11-х классов школ и гимназий, студентов технических училищ, лицеев, колледжей, факультетов ПГНИУ и сборные команды предприятий, организаций Дзержинского района.



Победители и призеры по итогам проведения забегов в каждой из групп получат кубки, дипломы и призы.



В связи с проведением эстафеты с 11:30 до 16:00 в субботу, 5 мая, будет прекращено движение всех видов транспорта по автодорогам:



- пр. Парковый на участке от ул. Гремячинской до ул. Желябова (без приостановки движения по ул. Желябова, Гремячинской и проезду вдоль пр. Паркового);

- ул. Зои Космодемьянской от ул. Василия Каменского до ул. Подлесной (без приостановки движения по Подлесной);

- ул. Пожарского на участке от пр. Паркового до внутриквартального проезда между домами по пр. Парковому, 34, и ул. Пожарского, 10 (без приостановки движения по внутриквартальному проезду).



Маршруты общественного транспорта изменятся так:



- автобусы № 14, 54, 64, 74 в прямом и обратном направлениях пойдут по ул. Энгельса, Малкова, ш. Космонавтов, Подлесной и далее по маршрутам следования;

- автобус № 47 в прямом и обратном направлениях будет следовать по ул. Подлесной, Куфонина и далее по маршруту следования;

- автобус № 52 в прямом и обратном направлениях пойдет по ш. Космонавтов, ул. Подлесной, Куфонина и далее по маршруту следования;

- автобусы № 66, 67 в направлении микрорайона Парковый будет следовать до дома №35 по ул. Зои Космодемьянской, в обратном направлении — без изменений;

- троллейбусы № 10, 12, 13 в направлении мкр-на Парковый пойдут до остановки «Печатная фабрика «Гознак».



Кроме того, запрещается остановка и стоянка транспорта по Парковому проспекту от ул. Гремячинской до ул. Желябова с 22:00 4 мая до 16:00 5 мая.