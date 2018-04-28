Более 48 тысяч пермяков приняли участие в демонстрации

10:11 | 2.05.2018

1 мая по Октябрьской площади в Перми прошли колонны предприятий и вузов города, руководители города и края. Участие в шествии приняли более 30 тысяч человек. Коллектив администрации Перми вышел на демонстрацию вместе с главой города Дмитрием Самойловым.



Участников демонстрации приветствовали губернатор Пермского края Максим Решетников, и. о. главного федерального инспектора по Пермскому краю Сергей Половников, глава Перми Дмитрий Самойлов, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.



В Орджоникидзевском районе на шествие собрались более 11 тысяч человек, в Кировском – более 7 тысяч. После демонстрации в центре Перми и районах города на протяжении всего дня проходили развлекательные программы.



1 мая начали работу фонтаны, в том числе Театральный фонтан на городской эспланаде.