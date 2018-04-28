1 мая в Перми пройдет 89-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда»

16:29 | 30.04.2018

Традиционная эстафета «Звезды» в этом году посвящена 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и 100-летию старейшего краевого издания. На старт выйдут более 2000 спортсменов, в том числе сильнейшие легкоатлеты Прикамья, победители и призеры чемпионатов России, Европы, мира.



Эстафета стартует в 12.00 на стадионе «Динамо». Участники преодолеют 15 этапов общей протяженностью около 6,5 км.



На время проведения эстафеты будет перекрываться движение на Комсомольском проспекте от улицы Ленина до Комсомольской площади.