«Амкару» не помог ни православный батюшка, ни преданные болельщики

20:02 | 29.04.2018

Сегодня, 29 апреля, в матче 28-го тура «Амкар» уступил на своем поле «Спартаку» — 0:2. В результате красно-черные еще на шаг приблизились к стыковым играм, сохраняя 13-е место в турнирной таблице.



Перед матчем пермяки предприняли отчаянную попытку повлиять на исход игры: на поле вышел священник, который и освятил площадку. «Спартаку» это явно пошло на пользу.



В прошлом сезоне в столь же критической ситуации перед матчем с тульским «Арсеналом» менеджеры пермского клуба совершили заклание жертвенного барана. Но тогда результат получился другим.