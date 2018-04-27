В Пермском крае отпраздновали 60-летие производства ракетных двигателей

16:51 | 29.04.2018

28 апреля в Перми прошел городской фестиваль науки и техники в честь 60-летия производства ракетных двигателей. Участие в торжественном мероприятии принял губернатор Пермского края Максим Решетников.



Главе Прикамья продемонстрировали выставочную экспозицию «Дорога в космос», в том числе образцы ракетных двигателей и агрегатов производства ПАО «Протон-ПМ», информационные стенды об истории производства ракетных двигателей на пермской земле и специальный тренажер «Гравитация» из Центра подготовки космонавтов. Также губернатор ознакомился с работой тематических площадок.



В рамках мероприятия губернатор Максим Решетников поздравил ракетостроителей и вручил благодарственные письма. «Производство ракетных двигателей является верхом научно-технического прогресса. Все эти годы двигателестроение развивало край. Отдельные слова благодарности нужно сказать ветеранам двигателестроения, потому что именно благодаря им Советский Союз покорял космос, и наша страна – всегда первая в вопросах освоения космоса, – отметил в поздравительной речи глава Прикамья. – Я абсолютно спокоен за наше будущее, потому что наши предприятия пользуются у руководства страны большим доверием, качество продукции очень высокое. Все понимают, что пермские предприятия – это показатель надежности».



Правительственную награду получили мастер участка изготовления и формовки выплавляемых моделей литейного цеха Вера Петрова и электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 8 разряда испытательного цеха Сергей Токарев.



Исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский отметил, что большое число гостей фестиваля означает, что людям по-прежнему интересно освоение космоса: «Космос наш» – это не только девиз фестиваля, а еще и призыв, чтобы мы сохраняли первенство в освоении внеземного пространства. Космос – это двигатель науки и техники, это та область, где рождаются инновации. Сегодня предприятие активно развивается: создается современное производство, осваиваются ракетные двигатели нового поколения на десятилетия вперед».



В торжественной церемонии также приняли участие врио главного федерального инспектора по Пермскому краю Сергей Половников, руководитель Департамента автоматических космических комплексов и систем специального назначения Государственной корпорации «Роскосмос» Вячеслав Данильчук, генеральный директор АО «НПО Энергомаш» Игорь Арбузов.



Сергей Половников поприветствовал собравшихся от лица полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича и отметил, что в Приволжском федеральном округе работает более 200 организаций оборонно-промышленного комплекса различной отраслевой принадлежности, на которых занято более 300 тысяч человек. По словам врио главного федерального инспектора по Пермскому краю, «Протон-ПМ» занимает лидирующую позицию в этом перечне, и это регулярно отмечается на федеральном уровне.



Врио главного федерального инспектора по Пермскому краю вручил благодарственные письма полномочного представителя президента Михаила Бабича за активную плодотворную деятельность и добросовестный труд. Награды получили исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский, заместитель главного инженера по инвестиционным проектам Валерий Голдобин, слесарь механосборочных работ 5 разряда цеха №3 Виталий Фурин. Благодарственными письмами врио главного федерального инспектора по Пермскому краю награждены токарь цеха №3 Валерий Кабанов и испытатель измерительных систем агрегатов ЖРД, занятый при подготовке и проведении испытаний жидкостных ракетных двигателей на пневмо-гидростендах корпуса 30а Александр Куликов.