В центре Перми 3 и 7 мая будет ограничено движение транспорта

16:42 | 29.04.2018

3 и 7 мая с 19.00 до 23.00 на время проведения репетиций торжественного прохождения войск Пермского гарнизона и театрализованного пролога будет прекращено движение всех видов транспорта.



Ограничение коснется следующих улиц:



- Екатерининской от ул. Газеты Звезда до ул. Куйбышева;

- Луначарского от ул. Куйбышева до ул. Газеты Звезда;

- Комсомольского проспекта (четная и нечетная сторона) от ул. Пушкина до ул. Ленина;

- Октябрьской площади;

- Комсомольского проспекта (четная сторона) от ул. Ленина до ул. Монастырской.



Стоянка для всех видов транспорта будет запрещена по Комсомольскому проспекту (обе стороны) от ул. Пушкина до ул. Екатерининской и на Октябрьской площади.



Изменятся и маршруты общественного транспорта:



- автобусы №7, №41 в направлении центра города от Коммунального моста будут следовать до остановки «Улица Попова»;

- автобус №3 в прямом направлении будет следовать от пересечения ул. Монастырской и Сибирской по Сибирской, Пушкина и далее по маршруту следования, в обратном направлении без изменений;

- автобус №10 в прямом направлении пойдет от пересечения Комсомольского проспекта и ул. Пушкина по Пушкина, Попова, Ленина и далее по маршруту следования, в обратном направлении от пересечения ул. Ленина и Борчанинова по Борчанинова, Пушкина, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту следования;

- автобус №14 в прямом направлении будет следовать от пересечения ул. Ленина и Борчанинова по Борчанинова, Пушкина, Николая Островского и далее по маршруту следования, в обратном направлении от пересечения ул. Островского и Пушкина по Пушкина, Попова, Ленина и далее по маршруту следования;

- автобус №33 в направлении центра города пойдет от пересечения ул. Попова и Ленина по Попова, Пушкина, Сибирской и далее по маршруту следования, в обратном направлении по ул. Сибирской, Пушкина, Попова и далее по маршруту следования;

- автобус №60 в прямом направлении будет следовать от пересечения ул. Попова и Ленина по Попова, Пушкина, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту следования, в обратном направлении от пересечения Комсомольского проспекта и ул. Пушкина по Пушкина, Попова и далее по маршруту следования;

- автобус №68 в прямом направлении будет следовать от пересечения ул. Ленина и Борчанинова по Борчанинова, Пушкина, Островского, далее по маршруту следования, в обратном направлении от пересечения ул. Екатерининской и Сибирской по Сибирской, Пушкина, Попова, Ленина и далее по маршруту следования;

- троллейбусы №1, №5 пойдут по маршруту «Улица Гусарова – Комсомольская площадь».