В Прикамье на 86 % вырос объем ввода в эксплуатацию жилья

18:11 | 28.04.2018

По данным Росстата, в I квартале 2018 года Пермский край показал существенную динамику по вводу в эксплуатацию жилых помещений. В Прикамье введено 157,2 тысячи кв. м жилья — это на 86 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Большую динамику в Приволжском федеральном округе показали только Республика Мордовия (объемы ввода выросли в 2,3 раза), Кировская область (в 2,2 раза) и Оренбургская область (+2,1 раза).



Напомним, накануне АО «Корпорация развития Пермского края» подвело итоги двух конкурсов по определению подрядчиков на строительство пяти домов второй очереди ЖК «Любимов», который возводится для переселения жителей Березников из зоны техногенной аварии. К III кварталу 2019 года там будет построено еще 41,5 тыс. кв. м жилья. В 2018 году в ЖК «Любимов» предполагается ввести в эксплуатацию два дома второй очереди (33,2 тыс. кв. м), в 2019 году — еще 13 домов (125,5 тыс. кв. м). В Перми продолжится застройка микрорайона Красные Казармы, площадь которого составляет 32 га.