Проект PERMM стал лауреатом престижной государственной премии «Инновация»

18:06 | 28.04.2018

Музей современного искусства PERMM выиграл премию «Инновация». Музейная резиденция «Подросток + музей» победила в номинации «Образовательный проект».



Как отмечают организаторы премии, в этом году на конкурс было подано 375 заявок из более чем 50 городов.



Как отметила директор дирекции по специальным проектам и развитию «Росизо» Екатерина Кибовская, жюри премии в этом году отметило очень высокий уровень номинантов.



Резиденция «Подросток + музей» стартовала в марте 2017 года. Тогда по инициативе PERMM эксперты пермских музеев, в том числе музея «Гараж» и Уральского филиала Государственного центра современного искусства (ГЦСИ), впервые на равных обсуждали с подростками работу культурных институций. Летом 2017 года проект музея PERMM был реализован — создана выставка «Уязвимость», размещены арт-объекты в городах и селах Пермского края (г. Соликамск, с. Троица, с. Острожка). Кураторы выставки и резиденций – сотрудник PERMM Анастасия Шипицина, художники Любовь Шмыкова и Петр Стабровский. В перспективе у проекта «Подросток + музей» — выпуск методического издания по итогам работы (осень 2018 года).



«Инновация» — главная российская государственная награда в области современного искусства. Она была учреждена в 2005 году. Премия проводится Государственным центром современного искусства (ГЦСИ) в составе РОСИЗО при поддержке Министерства культуры РФ.