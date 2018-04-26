В Прикамье приостановлена деятельность еще одного пожароопасного заведения

15:55 | 28.04.2018

Судебные приставы приостановили деятельность заведения в Осе, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



В отдел судебных приставов по Осинскому, Бардымскому и Еловскому районам на исполнение поступил документ о запрете эксплуатации здания по адресу: Оса, ул. Маяковского, 60а. Это обеспечительная мера, поэтому пребывание людей в здании ограничено до принятия судом окончательного решения.



Помещение оборудовано для отдыха местных жителей и приезжих: здесь есть небольшая гостиница, где можно остановиться на ночь, баня «Жара» и бар «Бенц Клуб». Проверка сооружения выявила 99 нарушений пожарной безопасности, в числе которых узкие проходы, отсутствие запасных выходов, открытая проводка в подсобных помещениях и другие.



Допущенные нарушения представляют реальную угрозу жизни и здоровью людей, поэтому судебные приставы сразу возбудили исполнительное производство и отправились по указанному в исполнительном документе адресу. Помещения освободили от персонала и посетителей, все двери опечатали. Сотрудники ФССП следят за соблюдением требований исполнительного листа.



Хозяин комплекса решил исправить сложившуюся ситуацию и ходатайствовал о предоставлении допуска для устранения нарушений. Сейчас в здании под контролем судебных приставов ведутся работы по ликвидации пожароопасности.