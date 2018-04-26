В музей Пермского суворовского училища приехал «Тополь»

15:30 | 28.04.2018

Сегодня, 28 апреля, на территорию Пермского суворовского военного училища прибыл новый экспонат музея под открытым небом.



Подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения «Тополь» своим ходом заехал на территорию учебного заведения. Через некоторое время он станет музейным экспонатом.



Экспонат был доставлен с базы хранения Балезино-3 (пос. Пибаньшур) на станцию Юг на двух железнодорожных платформах, а оттуда своим ходом добрался до поселка Звездный. Так как Пермское суворовское военное училище подчинено Ракетным войскам стратегического назначения, ракетный комплекс «Тополь-М» будет установлен перед главным корпусом.