Во вторник в Перми изменится движение транспорта

14:43 | 28.04.2018

На время проведения праздничных мероприятий 1 мая с 05.00 до 13.00 центр краевой столицы будет закрыт для движения транспорта. Также движение будет ограничено по ряду улиц в Орджоникидзевском и Кировском районах.



Как пояснили в департаменте дорог и транспорта, на время шествия по Комсомольскому проспекту будет закрыто движение транспорта по следующим улицам:



- пр. Комсомольский (четная и нечетная сторона) от пл. Комсомольской до ул. Петропавловской;

- ул. Полины Осипенко от ул. Газеты Звезда до ул. Пионерской;

- ул. 1-я Красноармейская от ул. Газеты Звезда до пр. Комсомольский;

- ул. Глеба Успенского от пр. Комсомольского до ул. Пионерской;

- ул. Тимирязева от пр. Комсомольского до ул. Газеты Звезда;

- ул. Швецова от ул. Газеты Звезда до пр. Комсомольского;

- ул. Революции от ул. Газеты Звезда до ул. Куйбышева;

- ул. Краснова от ул. Сибирской до ул. Пушкина;

- ул. Пушкина от ул. Сибирской до ул. Куйбышева;

- ул. Луначарского от ул. Попова до ул. Сибирской;

- ул. Екатерининская от ул. Сибирской до ул. Попова;

- ул. Пермская от ул. Сибирской до ул. Попова;

- ул. Ленина от ул. Газеты Звезда до ул. Попова;

- ул. Куйбышева от ул. Пушкина до ул. Петропавловской.



С 13.00 до 16.00 на время проведения эстафеты на призы газеты «Звезда» будет закрыто движение по Комсомольскому проспекту от ул. Ленина до Комсомольской площади. Также на время забегов будет приостанавливаться движение по пересекающим проспект улицам.



В Орджоникидзевском районе на время проведения праздничной демонстрации с 08.30 до 13.00 закроется движение транспорта по ул. Академика Веденеева от ул. Лянгасова до ул. Первомайской.



В Кировском районе на время демонстрации и праздничной программы с 08.30 до 14.00 будет закрыто движение по улицам:



- ул. Кировоградская от ул. Липатова до ул. Худанина;

- ул. Шишкина от ул. Закамской до ул. Кировоградской;

- ул. Оборонщиков от ул. Закамской до ул. Кировоградской;

- ул. Астраханская от ул. Закамской до ул. Кировоградской;

- ул. Адмирала Нахимова от ул. Закамской до ул. Кировоградской;

- ул. Ласьвинская (четная и нечетная сторона) от ул. Закамской до ул. Кировоградской;

- ул. Федосеева от ул. Закамской до ул. Кировоградской.



Здесь будет запрещена остановка транспорта, размещены дорожные знаки. Жителей просят заранее планировать поездки и не парковаться на указанных улицах - будут работать эвакуаторы.



С 05.00 до 16.00 изменится работа общественного транспорта.



Так, автобусы №1, №3, №4, №5, №10, №13, №14, №19, №32, №33, №36, №59, №61, №67, №66, №74, №77 будут следовать в объезд через ул. Белинского, Куйбышева, Сибирскую.



Движение автобусов №7, №41, №60 в направлении центра города с 05.00 до 13.00 будет организовано до остановки «Улица Попова».



Маршрут троллейбусов №5, №10, №12, №13 будет сокращен с 06.30 до 16.00. Троллейбус №5 будет курсировать сообщением «Улица Гусарова – Комсомольская площадь», троллейбусы №10, №12 и №13 будут следовать сообщением «Микрорайон Парковый – Центральный рынок». Троллейбус №1 начнет работу после 16.00 без изменений в схеме движения.



Движение трамваев №4, №7 и №11 будет организовано до конечных через ул. Белинского с 10.00 до 13.00.



На период прохождения колонн по ул. Белинского и Комсомольской площади движение трамваев и троллейбусов будет временно приостанавливаться.



На время прохождения шествия трудящихся в Орджоникидзевском районе по ул. Академика Веденеева автобусы будут работать так:



- работа автобуса №21 будет приостановлена на время прохождения трудящихся;

- автобусы №22, №77, №48 будут следовать по Ленинскому проспекту, улицам Лянгасова и далее по маршруту следования;

- автобусы №44, №71 будут следовать до остановки «Станция Лодочная».