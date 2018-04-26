Пермь: новости дня
14:43 | 28.04.2018
Во вторник в Перми изменится движение транспорта
Как пояснили в департаменте дорог и транспорта, на время шествия по Комсомольскому проспекту будет закрыто движение транспорта по следующим улицам:
- пр. Комсомольский (четная и нечетная сторона) от пл. Комсомольской до ул. Петропавловской;
- ул. Полины Осипенко от ул. Газеты Звезда до ул. Пионерской;
- ул. 1-я Красноармейская от ул. Газеты Звезда до пр. Комсомольский;
- ул. Глеба Успенского от пр. Комсомольского до ул. Пионерской;
- ул. Тимирязева от пр. Комсомольского до ул. Газеты Звезда;
- ул. Швецова от ул. Газеты Звезда до пр. Комсомольского;
- ул. Революции от ул. Газеты Звезда до ул. Куйбышева;
- ул. Краснова от ул. Сибирской до ул. Пушкина;
- ул. Пушкина от ул. Сибирской до ул. Куйбышева;
- ул. Луначарского от ул. Попова до ул. Сибирской;
- ул. Екатерининская от ул. Сибирской до ул. Попова;
- ул. Пермская от ул. Сибирской до ул. Попова;
- ул. Ленина от ул. Газеты Звезда до ул. Попова;
- ул. Куйбышева от ул. Пушкина до ул. Петропавловской.
С 13.00 до 16.00 на время проведения эстафеты на призы газеты «Звезда» будет закрыто движение по Комсомольскому проспекту от ул. Ленина до Комсомольской площади. Также на время забегов будет приостанавливаться движение по пересекающим проспект улицам.
В Орджоникидзевском районе на время проведения праздничной демонстрации с 08.30 до 13.00 закроется движение транспорта по ул. Академика Веденеева от ул. Лянгасова до ул. Первомайской.
В Кировском районе на время демонстрации и праздничной программы с 08.30 до 14.00 будет закрыто движение по улицам:
- ул. Кировоградская от ул. Липатова до ул. Худанина;
- ул. Шишкина от ул. Закамской до ул. Кировоградской;
- ул. Оборонщиков от ул. Закамской до ул. Кировоградской;
- ул. Астраханская от ул. Закамской до ул. Кировоградской;
- ул. Адмирала Нахимова от ул. Закамской до ул. Кировоградской;
- ул. Ласьвинская (четная и нечетная сторона) от ул. Закамской до ул. Кировоградской;
- ул. Федосеева от ул. Закамской до ул. Кировоградской.
Здесь будет запрещена остановка транспорта, размещены дорожные знаки. Жителей просят заранее планировать поездки и не парковаться на указанных улицах - будут работать эвакуаторы.
С 05.00 до 16.00 изменится работа общественного транспорта.
Так, автобусы №1, №3, №4, №5, №10, №13, №14, №19, №32, №33, №36, №59, №61, №67, №66, №74, №77 будут следовать в объезд через ул. Белинского, Куйбышева, Сибирскую.
Движение автобусов №7, №41, №60 в направлении центра города с 05.00 до 13.00 будет организовано до остановки «Улица Попова».
Маршрут троллейбусов №5, №10, №12, №13 будет сокращен с 06.30 до 16.00. Троллейбус №5 будет курсировать сообщением «Улица Гусарова – Комсомольская площадь», троллейбусы №10, №12 и №13 будут следовать сообщением «Микрорайон Парковый – Центральный рынок». Троллейбус №1 начнет работу после 16.00 без изменений в схеме движения.
Движение трамваев №4, №7 и №11 будет организовано до конечных через ул. Белинского с 10.00 до 13.00.
На период прохождения колонн по ул. Белинского и Комсомольской площади движение трамваев и троллейбусов будет временно приостанавливаться.
На время прохождения шествия трудящихся в Орджоникидзевском районе по ул. Академика Веденеева автобусы будут работать так:
- работа автобуса №21 будет приостановлена на время прохождения трудящихся;
- автобусы №22, №77, №48 будут следовать по Ленинскому проспекту, улицам Лянгасова и далее по маршруту следования;
- автобусы №44, №71 будут следовать до остановки «Станция Лодочная».
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
16:35 | 28.04.2018
К ЧМ-2018 свердловские «Ласточки» «заговорили» по-английски
16:15 | 28.04.2018
Возбуждено уголовное дело о незаконной передаче земельного участка артели старателей «Нейва»
16:09 | 28.04.2018
В Екатеринбурге отмыли «Черный тюльпан» из брандспойтов
15:49 | 28.04.2018
Оглашен приговор получившим взятку от экс-директора Курганмашзавода сотрудникам Минобороны России
15:47 | 28.04.2018
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
15:35 | 28.04.2018
В Зауралье примут дополнительные меры по пожарной безопасности из-за прогноза синоптиков
15:30 | 28.04.2018
В музей Пермского суворовского училища приехал «Тополь»
15:29 | 28.04.2018
На Вторчермете перекроют два участка дорог
15:05 | 28.04.2018
Как пройдет шествие «Бессмертного полка» в Челябинске
14:58 | 28.04.2018
В Свердловской области обновлен список исчезающих животных и растений
14:45 | 28.04.2018
Смартфоны небесного оттенка пользуются наибольшим спросом у свердловчан
14:43 | 28.04.2018
Во вторник в Перми изменится движение транспорта
14:28 | 28.04.2018
Вынесен новый приговор бывшему прокурору Алексею Карпову
14:04 | 28.04.2018
В Кургане часть центральных улиц 9 мая перекроют на весь день
13:53 | 28.04.2018
ЦПКиО приглашает екатеринбуржцев на Международный день танца
13:50 | 28.04.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 27 апреля 2018 года
13:28 | 28.04.2018
Изменен кадровый состав департамента архитектуры Екатеринбурга
13:09 | 28.04.2018
Выходные в Перми начнутся с дождя
12:57 | 28.04.2018
На Урале осужден сотрудник фирмы по изготовлению надгробных памятников
12:56 | 28.04.2018
В Прикамье выбраны подрядчики для строительства еще пяти домов ЖК «Любимов» в Березниках
12:29 | 28.04.2018
Завтра центр Екатеринбурга перекроют из-за легкоатлетической эстафеты
12:00 | 28.04.2018
Пешеходную зону набережной Городского пруда закроют почти на месяц
11:46 | 28.04.2018
В Екатеринбурге разыскивают пропавшего без вести 14-летнего подростка
11:34 | 28.04.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 27 апреля 2018 года
11:27 | 28.04.2018
В Екатеринбурге снесли незаконно построенный четырехэтажный дом
10:59 | 28.04.2018
В Екатеринбургском зоопарке поселились самые редкие в мире кошки
10:40 | 28.04.2018
Свердловские спасатели переведены в режим повышенной готовности
09:55 | 28.04.2018
В Екатеринбурге установили мемориальную доску погибшему в 1996 году сотруднику милиции
09:31 | 28.04.2018
Ночью под Екатеринбургом сгорели два дома, баня и автомобиль
21:12 | 27.04.2018
Помощник президента Николай Цуканов: «Объединительные процессы должны идти на благо людей»
20:54 | 27.04.2018
Екатеринбуржцы поддержали переезд зоопарка на окраину города
20:41 | 27.04.2018
Телебашня в Екатеринбурге уничтожена полностью
20:30 | 27.04.2018
В Екатеринбурге временно перекроют движение трамваев на Вторчермете
20:02 | 27.04.2018
Начальник Главархитектуры Екатеринбурга покинет свой пост
17:58 | 27.04.2018
В Екатеринбурге в ходе стрельбы в элитном ЖК убили мужчину
17:29 | 27.04.2018
В Екатеринбурге продают здание бывшей земской школы
17:26 | 27.04.2018
Анатолий Литовченко: В поселке Новосинеглазово должна быть улучшена медицинская помощь
17:24 | 27.04.2018
В Финляндии заинтересовались медной катанкой РМК