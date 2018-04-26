Выходные в Перми начнутся с дождя

13:09 | 28.04.2018

Сейчас в столице Прикамья 8 градусов, пасмурно. Сегодня, 28 апреля, в Перми будет до 14 °C, дождь начнется вечером или ночью и будет сопровождаться сильным ветром.



Завтра столбик термометра покажет до 11 °C, будет дождь. В понедельник, 30 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, до 12 °C. Во вторник будет солнечно, до 15 °C. В среду, 2 мая, днем воздух прогреется до 12 °C.